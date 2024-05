Dottorato di ricerca, 111 borse per l’anno 2024/2025: bando dell’Università di Verona

Diversi corsi di dottorato attivati per il XL ciclo: ecco i posti disponibili, il bando e come fare domanda.

L’Università di Verona ha pubblicato il bando di concorso per l’accesso al Dottorato, XL ciclo, anno accademico 2024/2025. Sono disponibili 111 borse di studio e altri 12 posti senza borsa.

Ecco i requisiti per accedere, i posti a disposizione e come candidarsi.

Bando dottorato Università Verona 2024/2025, i posti

Di seguito i corsi di dottorato attivi all’Università di Bologna e i posti disponibili (tra parentesi indichiamo il numero di posti senza borsa per ciascun corso):

Accounting e Management – 6 posti (0);

– 6 posti (0); Biotecnologie Molecolari Industriali e Ambientali – 7 posti (1);

– 7 posti (1); Economia e Finanza – 8 posti (0);

– 8 posti (0); Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo – 4 posti (0);

– 4 posti (0); Infiammazione, Immunità e Cancro – 6 posti (2);

– 6 posti (2); Informatica – 6 posti (1);

– 6 posti (1); Ingegneria dei Sistemi Intelligenti – 6 posti (1);

– 6 posti (1); Lingue e Letterature Straniere – 4 posti (0);

– 4 posti (0); Medicina Biomolecolare – 8 posti (0);

– 8 posti (0); Medicina Rigenerativa, Chirurgia Tecnologica e Traslazionale – 6 posti (0);

– 6 posti (0); Nanoscienze e Tecnologie Avanzate – 6 posti (0);

– 6 posti (0); Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche, e Scienze del Movimento – 7 posti (2);

– 7 posti (2); Scienze Applicate della Vita e della Salute – 9 posti (1);

– 9 posti (1); Scienze Archeologiche, Storico-Artistiche e Storiche – 6 posti (0);

– 6 posti (0); Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali – 6 posti (2);

– 6 posti (2); Scienze Chirurgiche e Cardiovascolari – 3 posti (0);

– 3 posti (0); Scienze Giuridiche Europee e Internazionali – 5 posti (1);

– 5 posti (1); Scienze Umane – 5 posti (1);

– 5 posti (1); Smart Agrifood Sciences – 3 posti (0).

Requisiti

Per accedere al bando per i corsi di dottorato dell’Università di Verona, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Laurea magistrale, laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento (pre D.M. 509/1999) o titolo di studio estero che dà accesso al dottorato (es. Master of Science/Art). L’Università di Verona specifica che non danno accesso al dottorato i titoli professionalizzanti.

(pre D.M. 509/1999) o titolo di studio estero che dà accesso al dottorato (es. Master of Science/Art). L’Università di Verona specifica che non danno accesso al dottorato i titoli professionalizzanti. Ammissibili con riserva gli studenti che conseguiranno il titolo entro il giorno antecedente all’inizio dei corsi di dottorato.

gli studenti che conseguiranno il titolo entro il giorno antecedente all’inizio dei corsi di dottorato. Coloro che risultano già iscritti a un corso di dottorato a Verona potranno accedere, superando il concorso, a un corso diverso, rinunciando al dottorato precedente e iniziando dal primo anno ma solo se il corso prevede posti senza borsa.

Coloro che hanno già ottenuto il titolo di dottore non potranno accedere alle prove per un corso sulle stesse tematiche e i candidati che hanno già usufruito di una borsa di dottorato non potranno averne una seconda.

Come fare domanda

Per partecipare al bando di concorso per l’accesso al Dottorato all’Università di Verona dovrà compilare online la domanda, stamparla e firmarla per poi inviarla attraverso il portale attivo al seguente link: www.univr.it/ammissionedottorati. In particolare, il candidato dovrà:

Collegarsi al sito;

Registrarsi e inserire tutti i dati richiesti o – se già studente Univr – autenticarsi con le proprie credenziali;

Selezionare il corso di dottorato prescelto;

Procedere alla compilazione della domanda online inserendo i dati richiesti.

Bando dottorato Università Verona 2024/2025, la scadenza

Per compilare e inviare la domanda c’è tempo dal giorno 23 aprile 2024 fino alle ore 12 (ora locale) del 23 maggio 2024.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Immagine di repertorio

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI