Concorso all’ARPA, dai requisiti alla mansione richiesta: tutto ciò che c’è da sapere

Con un bando diffuso sui propri canali ufficiali, Arpa Lombardia ha annunciato di aver indetto un concorso pubblico

Con un bando diffuso sui propri canali ufficiali, Arpa Lombardia ha annunciato di aver indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 6 assistenti tecnici (CCL comparto sanità).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tra le attività da svolgere, quelle di manutenzione della strumentazione nell’ambito gestionale delle stazioni private del rilevamento della qualità dell’aria. Il contratto, come si legge dal bando diramato da Arpa, ha una durata di 12 mesi.

Concorso Arpa Lombardia: mansione richiesta e sede di lavoro

Le unità di personale assunte a tempo pieno e determinato mediante la presente procedura saranno

inquadrate nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Area degli Assistenti, Allegato A, CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022. Tale personale sarà assegnato alla Unità Organizzativa Qualità dell’Aria di ARPA Lombardia e presterà servizio presso le sedi della medesima struttura distribuite sul territorio della Regione Lombardia. Principali attività da svolgere:

manutenzione e controllo della strumentazione per la misura della qualità dell’aria;

supporto continuativo specializzato ad ARPA Lombardia nell’ambito della raccolta, gestione e

validazione dei dati ambientali relativi allo stato di qualità dell’aria, con particolare riferimento alla

sistematizzazione e standardizzazione dei dati raccolti e di quelli storici per renderli funzionali alle

verifiche previste dalla norma;

validazione dei dati ambientali relativi allo stato di qualità dell’aria, con particolare riferimento alla sistematizzazione e standardizzazione dei dati raccolti e di quelli storici per renderli funzionali alle verifiche previste dalla norma; inserimento ed estrazione in/da banche dati ARPA Lombardia/Regione Lombardia;

supporto allo sviluppo di procedure volte a rendere compatibile l’interscambio tra i dati raccolti e gli

applicativi ARPA Lombardia/Regione Lombardia.

Concorso Arpa Lombardia 2024, i requisiti

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti. Questi, posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, sia all’atto della

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, sono:

a) cittadinanza italiana1 ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Altresì, hanno

diritto di partecipare i cittadini stranieri non appartenenti alla UE che siano titolari del permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o dello

status di protezione sussidiaria, nonché i familiari di cittadini degli Stati membri della UE non aventi

la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno

permanente. I candidati non cittadini italiani possono accedere a parità di requisiti purché abbiano

un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo,

con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

c) pieno godimento dei diritti civili e politici (per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello

status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese

di cittadinanza);

d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

e) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura

dell’Agenzia);

f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

g) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato che costituiscono

impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

h) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato per le medesime ragioni o per motivi

disciplinari, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito l’assunzione o la nomina mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

i) non rientrare in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la

costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Requisiti specifici

Inoltre, tra i requisiti specifici troviamo il possesso di un diploma quinquennale di istruzione tecnica-tecnologica nei seguenti indirizzi:

Meccanica, Meccatronica ed Energia;

Elettronica ed elettrotecnica;

Informatica e telecomunicazioni;

Chimica, materiali e biotecnologie;

Agraria, agroalimentare e agroindustria;

Costruzioni, ambiente e territorio.

I titoli equipollenti sono considerati validi per l’ammissione. I candidati in possesso di titolo di studio rilasciato all’estero da un Paese dell’Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alla selezione, purché, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto. Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare alla selezione e ne determinerà, pertanto, l’esclusione. Per finalità di celerità del procedimento di selezione, ARPA Lombardia può ammettere con riserva alla procedura selettiva tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini, rinviando l’istruttoria delle domande stesse a un momento successivo.

Arpa Lombardia, come fare domanda per il concorso

La domanda di partecipazione per il concorso di Arpa Lombardia deve essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione al Portale medesimo. Per tutti i maggiori dettagli, fare riferimento al sito dedicato Arpa Lombardia.