Asp Siracusa: due concorsi per Oss, infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari

Il personale reclutato sarà inserito nel comparto mediante contratti a tempo indeterminato: i dettagli dei concorsi

L’Asp di Siracusa ha provveduto alla pubblicazione di due bandi per 150 figure professionali, tra cui Oss, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari, assistenti sociali. Il personale reclutato sarà inserito nel comparto mediante contratti a tempo indeterminato. I nuovi bandi di concorso saranno pubblicati nei prossimi giorni sulla Gurs e successivamente, nel corso di luglio 2024, sulla guri 4° serie speciale.

I posti

I concorsi riguardano: 71 infermieri, di cui 4 infermieri, 64 infermieri di famiglia e di comunità e 3 infermieri pediatrici; 20 operatori socio sanitari (OSS); 12 fisioterapisti; 11 ostetrici; 10 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 7 assistenti sociali; 5 tecnici, di cui 3 tecnici riabilitazione psichiatrica e 2 tecnici di neurofisiopatologia; 4 dietisti; 3 tecnici sanitari, di cui 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 1 tecnico sanitario di radiologia medica e 1 tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 2 educatori professionali; 2 assistenti sanitari; 2 logopedisti; 1 ortottista.

Le prove

I concorsi che verranno indetti per reclutare il nuovo personale da assumere a tempo indeterminato nell’Asp di Siracusa saranno per titoli ed esami. I requisiti generali saranno quelli per i concorsi pubblici, per cui cittadinanza italiana o come previsto dalla legge; maggiore età, ossia età non inferiore agli anni 18; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego, se richiesta per lo svolgimento della prestazione; possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso. I requisiti di base richiesti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Gli esclusi dai concorsi

Tra le figure che non possono partecipare ai concorsi pubblici: esclusi dall’elettorato politico attivo; destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore; licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; condannati penalmente con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una PA.

I bandi

Gli avvisi di selezione per le nuove assunzioni all’Asp di Siracusa saranno pubblicati sulla pagina dedicata ai bandi di concorso presente sul sito web dell’azienda.