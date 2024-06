Catania, Toscano è in sede: oggi la firma sul contratto

L'allenatore calabrese è arrivato in città e si è presentato nella sede del club rossazzurro: a breve firma e annuncio ufficiale

La “telenovela” Domenico Toscano è giunta al termine. L’allenatore ex Cesena, infatti, dopo essersi liberato dal club bianconero, sta per diventare il nuovo tecnico del Catania.

Ora firma e annuncio ufficiale

Arrivato in sede allo stadio “Angelo Massimino” in tarda mattinata come mostrato dalle immagini de “lacasadic.com” , Toscano apporrà a breve la firma sul suo contratto biennale con opzione fino al 2027 con il susseguente annuncio atteso nel pomeriggio. Confermate, dunque, le anticipazioni del Quotidiano di Sicilia, che qualche giorno fa aveva raccontato la scelta definitiva del Catania: puntare su Domenico Toscano per tentare la scalata alla Serie B.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI