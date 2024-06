Concorso Asl per tecnico necroforo: il bando e come partecipare

Ecco tutti i requisiti per poter fare domanda.

Nuova opportunità di lavoro in Asl per il 2024: indetto, infatti, il concorso pubblico per 36 nuovi impiegati a tempo indeterminato per operatore tecnico specializzato necroforo a Salerno.

Concorso necroforo Asl Salerno: i requisiti

Per poter partecipare al concorso Asl per necroforo a Salerno i candidati dovranno rispettare alcuni requisiti, sia generici di accesso ai concorsi pubblici, sia più specifici. Ecco quali sono:

cittadinanza italiana;

godimento di diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali anche non definitive e di non avere procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per reati commessi nello svolgimento dell’attività di necroforo;

idoneità fisica alla mansione;

esperienza lavorativa come necroforo di almeno 12 mesi;

possesso del titolo di studio della Scuola Secondaria di Primo Grado o della certificazione di aver

assolto obbligo scolastico.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 20 maggio 2024 e sul sito aziendale www.aslsalerno.it – albo pretorio.

Le prove d’esame

Partecipare a un bando di concorso pubblico significa dover sostenere anche delle prove d’esame, ecco quali sono.

Una prova scritta, che si attiene all’espletamento delle principali mansioni del profilo e in particolare:

Corretto smaltimento rifiuti, preparazione della salma;

Utilizzo dei macchinari e delle attrezzature specifiche alla pulizia e alla disinfezione:

Cura e riordino degli ambienti interni ed esterni e al trasporto dei materiali;

Simulazione del trasferimento e trasporto della salma all’interno del Presidio Ospedaliero;

Compilazione del registro dei decessi.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza

espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Una prova orale, si attiene al colloquio nelle materie indicate per prova scritta, nonché finalizzato alla verifica delle competenze teoriche di base e normative relative allo svolgimento della mansione. La prova d’esame comprende anche la verifica della conoscenza, almeno iniziale, della lingua inglese.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 14/20. L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.

Concorso necroforo Asl Salerno: come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso necroforo Asl Salerno dovrà essere inviata esclusivamente

tramite procedura telematica sul sito https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it entro il termine del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. La data di scadenza fissata è il 25 luglio 2024.

La procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale

termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non

sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più

possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine del 25 luglio 2024 è perentorio.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane – Settore concorsi e mobilità – della A.S.L. Salerno. L’indirizzo è via Nizza n. 146 Salerno, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 14.00.