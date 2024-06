Concorso Asl per 30 posti da autisti di ambulanze: requisiti e come fare domanda

Per candidarsi è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico o la licenza media: il contratto previsto è a tempo indeterminato

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 1 Centro ha indetto un concorso per autisti di ambulanza – area degli operatori. La selezione pubblica prevede la copertura di 30 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per candidarsi è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico o la licenza media.

I requisiti

Possono candidarsi al concorso ASL Napoli 1 Centro per operatori tecnici specializzati autisti 2024 coloro che possiedono i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nell’avviso;

idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione;

proprie del profilo professionale a selezione; godimento dei diritti civili e politici: essere iscritti nelle liste elettorali; essere in regola con gli obblighi di leva; assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

patente di guida di categoria “B”, da almeno sette anni, in corso di validità e senza alcuna limitazione prevista dalla normativa vigente, né sospesa né ritirata.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.

La selezione

Nell’ipotesi in cui il numero dei candidati superi le 600 unità, potrà essere espletata una preselezione, che consisterà in quiz a risposta multipla sulle materie oggetto d’esame indicate nel bando.

La selezione è per titoli ed esami.

In totale, la Commissione dispone di 100 punti che saranno così distribuiti:

n. 40 punti per la valutazione dei titoli;

n. 60 punti per le prove d’esame, di cui:

– 30 punti per la prova pratica;

– 30 punti per la prova orale.

La prova pratica potrà consistere in una delle due forme alternative:

guida di un automezzo in dotazione dell’Azienda nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, con simulazioni su strada o percorso precostituito con annesse manovre;

in forma scritta: quesiti a risposta multipla e/o sintetica inerenti al profilo professionale a concorso.

La prova orale verterà sui principi informatori del Codice della Strada, fonti del Diritto della circolazione stradale, nozioni in materia di sicurezza e meccanica di base e conoscenza dell’organizzazione aziendale con particolare riferimento all’articolazione territoriale. Nell’ambito del colloquio saranno verificate, inoltre, la conoscenza di base della lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La selezione pubblica rispetta le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

Come inoltrare la domanda

Per essere ammessi al concorso per autisti di ambulanza dell’ASL Napoli 1 Centro è necessario candidarsi con modalità telematica, esclusivamente attraverso questo portale entro il giorno 8 luglio 2024.

Segnaliamo che, ai fini dell’ammissione al concorso, occorre versare un contributo alle spese generali di € 20,00.

È sempre utile, quando si partecipa a una selezione pubblica, avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.

