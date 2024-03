Concorso Asl Napoli 2024, posti per dirigenti medici: ecco come partecipare

L'Azienda Sanitaria Locale di Napoli Sud è alla ricerca di dirigenti specializzati in Oncologia e in Anestesia e Rianimazione: ecco i bandi.

Concorso per dirigenti medici all’Asl (Azienda Sanitaria Locale) di Napoli Sud 3 – Torre del Greco: due i bandi attivi, con scadenza a fine marzo e ad aprile 2024.

Ecco tutte le informazioni relative ai bandi e alle modalità di partecipazione. Si rimanda di seguito a un altro articolo sui principali concorsi pubblici attivi a marzo 2024.

Concorso Asl Napoli Sud 2024, i bandi attivi e i posti

Complessivamente sono attivi 2 bandi per un totale di 19 posti, tutti a tempo indeterminato. Il primo bando è per 4 posti da affidare a dirigenti medici – disciplina di oncologia, area medica e delle specialità mediche.

Il secondo, invece, è un concorso pubblico – per titoli ed esami – per coprire 15 posti di dirigente medico – disciplina Anestesia e Rianimazione per i presidi ospedalieri dell’Asl Napoli 3 Sud.

Scadenza Concorso Asl Napoli Sud 2024

Il primo bando – quello per i dirigenti medici specializzati in Oncologia – è fissata al 28 marzo 2024. Per il secondo – rivolto a specializzati in Anestesia e Rianimazione – c’è tempo fino all’11 aprile 2024. Di seguito si riportano i testi completi dei bandi, tratti dal sito ufficiale dell’Asl Napoli Sud 3 (in caso non siano visibili, è possibile scaricarli).

Requisiti oncologia

Per partecipare al concorso dell’Asl di Napoli per dirigenti medici specializzati in Oncologia, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

Età compresa tra i 18 anni e l'età prevista per il collocamento a riposo;

Cittadinanza italiana o in un Paese Ue o equiparate per legge;

Idoneità fisica;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego;

Essere in regola con gli obblighi militari, ove richiesto;

Non avere procedimenti penali in corso o aver riportato condanne penali che impediscano di instaurare e mantenere rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;

Assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego;

all’accesso al pubblico impiego; Nessun licenziamento o allontanamento da impieghi precedenti per documenti falsi o scarso rendimento.

Requisiti specifici per il concorso Asl Napoli Sud – Oncologia

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione in Oncologia o disciplina affine (Ammessi anche studenti dal secondo anno di specializzazione);

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi;

Abilitazione all’esercizio professionale.

Requisiti per Concorso Asl Napoli Sud dirigenti medici di aprile

I requisiti generali previsti anche nel bando precedente valgono anche per il secondo bando. Questi sono invece i requisiti specifici per gli aspiranti dirigenti medici nel campo Anestesia e Rianimazione:

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione o disciplina affine (Ammessi anche studenti dal secondo anno di specializzazione);

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi;

Abilitazione all’esercizio professionale.

Come partecipare

Vuoi partecipare al Concorso dell’Asl di Napoli Sud 2024 per dirigenti medici? Ecco come presentare la domanda, ovviamente nei tempi previsti dai bandi e indicati in alto.

Registrarsi sul sito aziendale: https://aslnapoli3sud.iscrizioneconcorsi.it/. Dopo la compilazione del modulo, attendere la mail con la password provvisoria, accedere e sostituire la prima password con quella definitiva; Iscrizione online alla selezione: accedere alla sezione “Concorsi” e cliccare su “Iscriviti” in fondo al bando di proprio interesse; Compilare il form, salvare e inviare; Stampare e firmare la copia della domanda, poi procedere all’upload della copia firmata tramite il bottone “Allega la domanda firmata”.

Questi i documenti da allegare necessariamente per non essere esclusi dal concorso:

Documento d’identità valido;

Documenti comprovanti i requisiti previsti per i cittadini non italiani e non comunitari per la partecipazione al concorso Asl Napoli 2024;

Il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

Copia completa e firmata della domanda compilata.

Immagine di repertorio