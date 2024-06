Ospedale Cardarelli alla ricerca di personale: via al concorso

L'ospedale Cardarelli è alla ricerca di personale da impiegare all'interno del nosocomio: ecco tutti i dettagli del concorso

L’ospedale Cardarelli di Napoli, con la pubblicazione di un apposito bando all’interno del proprio sito web ufficiale, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, all’interno del Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 6 maggio 2024, nonché all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 43 del 28 maggio 2024, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione di due collaboratori tecnici professionali. I candidati che risulteranno vincitori al termine dell’iter di selezione saranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I posti a concorso

Ecco quali sono i posti a concorso:

2 posti da Collaboratore Tecnico Professionale – Informatico – presso l’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari.

I requisiti generali

la cittadinanza italiana, la cittadinanza di un altro degli altri Stati membri dell’Unione Europea (UE) oppure tutte le equiparazioni che sono previste dall’ordinamento giuridico nazionale;

italiana, la cittadinanza di un altro degli altri Stati membri dell’Unione Europea (UE) oppure tutte le equiparazioni che sono previste dall’ordinamento giuridico nazionale; l’ idoneità fisica all’impiego;

fisica all’impiego; il godimento dei diritti civili e politici ;

; il rispetto degli obblighi di leva , esclusivamente per i candidati di sesso maschile che sono nati entro il 31 dicembre 1985;

, esclusivamente per i candidati di sesso maschile che sono nati entro il 31 dicembre 1985; un’età anagrafica pari o inferiore rispetto al limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.

I requisiti specifici

Oltre ai requisiti generali che abbiamo appena citato, i candidati devono possedere anche il seguente titolo di studio per essere assunti nel profilo professionale messo a concorso:

la laurea triennale in una delle seguenti classi: L-8 Ingegneria dell’Informazione; L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche; L-35 Scienze Matematiche; L-41 Statistica;

in una delle seguenti classi: la laurea di cui al D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: Classe 9 Ingegneria dell’Informazione; Classe 26 Scienze e Tecnologie Informatiche; Classe 32 Scienze Matematiche; Classe 37 Scienze Statistiche;

in una delle seguenti classi: la laurea di vecchio ordinamento , la laurea specialistica o la laurea magistrale in una delle seguenti materie: Ingegneria Informatica; Informatica; Ingegneria Elettronica; Matematica; Statistica.

, la o la in una delle seguenti materie:

La domanda

La domanda per partecipare al concorso Cardarelli deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, attraverso l’utilizzo della procedura informatica disponibile al seguente indirizzo web: https://ospedalecardarelli.iscrizioneconcorsi.it. Il termine ultimo per l’invio dell’istanza, invece, è previsto per il 30° giorno successivo rispetto alla data di pubblicazione del bando all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”, ovvero entro le ore 23:59 della giornata di giovedì 27 giugno 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI