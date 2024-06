Inps, via al concorso per 25 assistenti ai servizi: requisiti e come inviare domanda

Indetta una procedura finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 25 assistenti ai servizi da impiegare presso la sede di Bolzano.

L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha indetto una procedura finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 25 assistenti ai servizi da impiegare presso la sede di Bolzano. Il concorso viene espletato nel rispetto delle disposizioni in materia di ripartizione proporzionale dei posti tra i gruppi linguistici e di bilinguismo (nello specifico 23 sono riferiti al gruppo linguistico tedesco, 1 al gruppo linguistico italiano e 1 al gruppo linguistico ladino).

I requisiti

I principali requisiti sono:

a) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della durata di cinque anni;

b) cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti previsti dall’art 38 commi 1 ,2 e 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165;

c) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

d) non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;

e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 1986;

f) godimento dei diritti politici e civili;

g) idoneità fisica all’impiego;

h) conoscenza delle lingue italiana e tedesca, comprovata da attestato riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex B) o superiore, rilasciato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

i) certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici (tedesco, italiano o ladino), rilasciato ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero – per coloro che non risiedono nella provincia di Bolzano – dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445. Tale dichiarazione di appartenenza/aggregazione, di data non anteriore di sei mesi alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, deve essere consegnata, in apposita busta chiusa, nominativa, ai sensi dell’art. 20/ter comma 3 del D.P.R. 752/1976, a mano all’Ufficio Personale dell’Inps di 39100 Bolzano, Piazza Domenicani 30, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 entro il termine ultimo del giorno antecedente allo svolgimento delle prove scritte oppure al segretario della Commissione esaminatrice al momento di inizio delle prove scritte.

In ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante PEC – all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione – all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato.

Ecco entro quando presentare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione (per scaricare il modulo da compilare clicca qui) dovrà essere trasmessa entro il 5 luglio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it.

