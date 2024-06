Consob, concorso per 7 assistenti informatici a tempo indeterminato: requisiti e domanda

Tutto quello che c'è da sapere sul concorso indetto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), organo di controllo del mercato finanziario italiano, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 assistenti informatici da inserire presso la sede di Roma.

I titoli di studio richiesti per partecipare alla selezione sono il diploma di scuola superiore di durata quinquennale o la laurea triennale in ingegneria dell’informazione, ingegneria industriale, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, scienze matematiche o statistica.

I requisiti

La partecipazione alla procedura concorsuale è subordinata al possesso dei requisiti di seguito

indicati:

a) cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo

quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001. Ai cittadini e alle cittadine di uno Stato estero è

richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata

durante le prove di concorso;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini e le cittadine di uno Stato membro dell’Unione

europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza.

Nel caso di cittadinanza di paesi terzi di cui all’art. 38 del d.lgs.165/2001 tale requisito si applica

solo in quanto compatibile;

d) idoneità fisica alle mansioni;

e) possesso di entrambi i seguenti titoli di studio:

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale laurea triennale in una delle seguenti classi: ingegneria dell’informazione (L-8); ingegneria industriale (L-9); scienze e tecnologie fisiche (L-30); scienze e tecnologie informatiche (L31); scienze matematiche (L-35); statistica (L-41).

f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nella CONSOB (cfr.

art. 4, comma 8 e art. 13). Non possono essere assunti coloro che siano stati esclusi dall’elettorato

politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o

licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa

di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che

abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un

impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso

procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza

o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai

sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,

ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e

l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale

procedimento penale.

I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere posseduti sia alla data di scadenza del

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia alla data di

assunzione; l’equivalenza del titolo di studio e del voto deve essere posseduta alla data di

assunzione. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti prescritti

dal presente bando. Tali requisiti potranno essere verificati dalla CONSOB in qualsiasi momento,

anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione. La CONSOB

dispone, in qualsiasi momento, l’esclusione dal concorso, non dà seguito all’assunzione ovvero

procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei

requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o

documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria. Ai fini della partecipazione al concorso è necessario il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La modalità di esame

Il concorso prevede:

una eventuale preselezione per titoli;

una prova scritta;

una prova orale;

un colloquio in lingua inglese.

Il termine per inviare le domande

Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 18,00 del 3 luglio attraverso il sito della società.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI