Comune di Catania, concorso polizia municipale da 80 posti: requisiti e come partecipare

Il Comune di Catania ha indetto un concorso per coprire 80 posti di Agente di Polizia Municipale (Area Istruttori, Famiglia Vigilanza). Ecco i requisiti, come partecipare e tutte le informazioni utili presenti nel bando.

L’Amministrazione etnea ha annunciato anche un secondo bando di concorso per l’assunzione di 28 persone con il profilo di Istruttore Tecnico.

Concorso per polizia municipale a Catania, 80 posti

Il Comune di Catania ha indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 80 posti , a 30 ore, a tempo indeterminato, di agente di Polizia Municipale, Area Istruttori, Famiglia Vigilanza. Si tratta di uno dei concorsi più importanti per aspiranti vigili urbani in Sicilia dopo quello da 100 posti indetto pochi mesi fa a Messina.

Dei posti a disposizione:

16 sono riservati favore dei militari volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate

congedati senza demerito;

12 posti sono riservati a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

I requisiti

Per partecipare al maxi concorso per agenti di polizia municipale del Comune di Catania, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, in Paese Ue o altre condizioni comparate per legge (art. 38, commi 1 e 2 e 3 bis del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001);

Età superiore ai 18 anni e inferiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

Godimento dei diritti civili e politici e non trovarsi in una delle condizioni che ne impediscano il possesso;

Idoneità psicofisica: sana e robusta costituzione, visus 16/10 complessivi (non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno), raggiungibile con qualsiasi correzione; senso cromatico e luminoso normale, funzione uditiva normale, idoneità fisica incondizionata al servizio di Polizia locale;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego in una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o motivazioni disciplinari;

Non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che impediscono o ostacolano il rapporto lavorativo con la PA;

Non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale.

Possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Per partecipare al concorso del Comune di Catania per agenti di polizia municipale da 80 posti, il candidato non deve avere impedimenti derivanti da norme di legge o scelte personali per l’uso di armi;

Titolo di studio: diploma di maturità o equipollente;

Possesso di patente B;

Adeguata conoscenza della lingua inglese (e italiana per cittadini stranieri in possesso dei requisiti).

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso per agenti di polizia municipale del Comune di Catania dovrà essere fatta unicamente in via telematica tramite il Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA”.

Bando e scadenza concorso polizia municipale a Catania

Per fare domanda c’è tempo dalle ore 13.35 del 4 giugno alle ore 23.59 del 24 giugno 2024. Di seguito il bando per ulteriori informazioni. Segui la sezione “Lavoro” di QdS.it per rimanere aggiornato su altre opportunità.

LEGGI IL BANDO DEL CONCORSO PER AGENTI P.M. A CATANIA

Le prove

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli.

Prova scritta

Nozioni di diritto penale e procedura penale,con particolare riferimento all’attività di Polizia giudiziaria;

Nozioni di diritto costituzionale;

Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto di accesso al procedimento amministrativo, alla riservatezza dei dati personali e al T.U. degli Enti Locali;

Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale;

Norme in materia di commercio e di attività produttive nazionali e regionali;

Norme in materia di ambiente;

Illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio;

Legislazione nazionale e regionale in materia edilizia – D.P.R.380/2001, con particolare riferimento agli illeciti in materia di edilizia;

Legislazione in materia di circolazione stradale (Codice della strada);

Le responsabilità dei pubblici dipendenti.

Prova orale del concorso per 80 posti da agente di polizia municipale del Comune di Catania

Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;

Accertamento della conoscenza della lingua inglese. Per i candidati stranieri si valuterà anche la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

