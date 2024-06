Duplice omicidio a Londra, uccisi madre e figlio di Caltanissetta: fermato 63enne di Mussomeli

Le vittime, Maria Nugara e Giuseppe Morreale, vivevano nel villaggio di Ugley, nell'Essex, a circa un'ora da Londra.

Una donna e suo figlio, originari della provincia di Caltanissetta, sarebbero stati vittime di un duplice omicidio ad Ugley, vicino Londra. Il sito della BBC specifica che venerdì scorso Calogero Ricotta, 63 anni, anche lui originario di Caltanissetta, sarebbe stato fermato dalla polizia inglese perché sospettato di aver ucciso la compagna.

Maria Nugara aveva 54 anni, mentre il figlio, Giuseppe Morreale, 29 anni.

Duplice omicidio a Londra: uccisi madre e figlio

Le vittime – secondo quanto riporta la tv pubblica del Regno Unito – vivevano nel villaggio di Ugley, nell’Essex, a circa un’ora da Londra. Maria e il figlio Giuseppe sono stati trovati morti martedì scorso nella loro abitazione di Cambridge Road. Le accuse per il 63enne residente a Londra– che secondo gli investigatori aveva una relazione con la donna – sono di lesioni e duplice omicidio. Oggi Ricotta dovrà comparire davanti alla Corte di Chelmsford Crown.

Linda Cooling, vicina di casa di Maria Nugara, ha detto che era una famiglia tranquilla che non aveva tanti rapporti con il quartiere e che allevavano animali come galline e conigli ma anche cani. Un altro vicino di casa delle vittime, che ha voluto restare anonimo, ha descritto la donna come “una signora simpatica e amichevole”. Ma parlando del duplice omicidio a Londra ha anche aggiunto: “È la prima volta che vediamo qualcosa di simile. È così scioccante“.