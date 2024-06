Concorso Ministero della Giustizia 2024, 30 posti per funzionari a tempo indeterminato: il bando

Disponibili 30 posti a tempo indeterminato: ecco i requisiti per partecipare e quando fare domanda.

Concorso Ministero della Giustizia 2024: pubblicato bando per la copertura di 30 posti a tempo indeterminato nell’area Funzionari Tecnici.

Ecco i requisiti e come partecipare.

Concorso Ministero della Giustizia 2024, 30 posti per funzionari

Il concorso indetto dal Ministero prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 30 persone nell’area dei Funzionari – profilo professionale di Funzionario tecnico del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il 30% dei posti, cioè 9 posti, sono riservati al personale interno appartenente all’area degli Assistenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Requisiti

Per partecipare al concorso del Ministero della Giustizia 2024 per 30 posti da funzionario, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana (o cittadini stranieri indicati all’art.38 del DL 30 marzo 2001);

italiana (o cittadini stranieri indicati all’art.38 del DL 30 marzo 2001); godimento dei diritti civili e politici;

Diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea magistrale (LM), laurea specialistica (S) o laurea triennale (L) in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie o titoli equiparati ed equipollenti;

(vecchio ordinamento), laurea magistrale (LM), laurea specialistica (S) o laurea triennale (L) in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie o titoli equiparati ed equipollenti; abilitazione all’esercizio della professione per le classi di laurea sopra indicate;

all’esercizio della professione per le classi di laurea sopra indicate; idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego;

allo svolgimento dell’impiego; qualità morali e di condotta adeguate;

Non essere stati licenziati, dispensati, interdetti o dichiarati decaduti da un lavoro nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari.

Come partecipare

Per partecipare al concorso bisogna presentare domanda online entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento inPa (cioè entro il 16 luglio 2024). Si accede al portale inPa all’indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione tramite credenziali SPID / CIE / CNS / eIDAS.

Concorso Ministero della Giustizia 2024 per funzionari, bando

Ulteriori informazioni sul concorso sono disponibili nel bando. Clicca in basso per leggerlo integralmente.

LEGGI IL BANDO

Cosa studiare

Il Concorso Ministero della Giustizia 2024 prevede una prova scritta a risposta multipla incentrata sulle seguenti materie:

Norme sull’Ordinamento Penitenziario con particolare riferimento all’edilizia

penitenziaria (L. 354/75; DPR 230/2000)

Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni);

(D.lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni); Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);

(D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni); Norme in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni);

(L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni); Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni);

(L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni); Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

