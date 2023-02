Concorso della Marina Militare: sono 1500 i posti disponibili

La domanda di partecipazione può essere presentata fino 10 marzo 2023, per i nati dal 10 marzo 1999 al 10 marzo 2005

Sono 1.500 i volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) che saranno reclutati dalla Marina Militare per il 2023, tramite selezione pubblica per titoli ed esami. I posti messi a disposizione sono 1.000 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 500 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP). La domanda di partecipazione può essere presentata fino 10 marzo 2023, per i nati dal 10 marzo 1999 al 10 marzo 2005, estremi compresi.

Posti disponibili

Entrando nello specifico, i posti messi a disposizione per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi sono divisi in 748 per il settore d’impiego “navale”; 90 per gli “anfibi”; 60 per il settore d’impiego “incursori”; 22 per il settore “Componente subacquei – palombari”; 30 come “sommergibilisti”; 50 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”. I volontari che invece parteciperanno per lavorare nella Capitaneria di Porto saranno suddivisi in 486 per le varie specialità e abilitazioni; 6 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”; 5 per come “Soccorritori Marittimi”; 3 per il settore d’impiego “Componente subacquei – sommozzatori”. In sede di compilazione della domanda di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione. Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d’impiego.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei requisiti previsti cioè cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non aver superato i 24 anni di età; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuto condotta incensurabile; idoneità fisico-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Domanda di partecipazione

Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area “siti di interesse e approfondimenti”, pagina “Concorsi e Scuole Militari”, link “concorsi on-line” ovvero collegandosi direttamente al sito “https://concorsi.difesa.it”. Per accedere è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione.

Fasi del reclutamento

Come abbiamo appena precisato, la prima fase del reclutamento è l’inoltro della domanda, poi saranno valutati i titoli di merito per formare le graduatorie. A questo punto, in candidati che si trovano in posizione utile nelle citate graduatorie saranno convocati per l’espletamento delle fasi selettive e, infine, si proseguirà con i test psico-fisici. Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento saranno nominate con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate, con valore di notifica, nell’area pubblica e nell’area personale del portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa. Dell’avvenuta pubblicazione potrà essere data notizia anche con avviso pubblicato nel portale InPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione delle stesse.