Concorso docenti educazione motoria 2024: le graduatorie e i posti disponibili per regione

Sono in fase di pubblicazione le graduatorie relative al concorso 2024 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria. La procedura mira alla copertura di 1.740 posti per il nuovo insegnamento delle scienze motorie, introdotto nelle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Concorso educazione motoria scuola 2024: posti e graduatorie

Come abbiamo precedentemente accennato, sono 1.740 i posti comuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria. Ecco come sono suddivisi per ogni Regione:

Abruzzo – 33 posti;

Basilicata – 4 posti;

Calabria – 34 posti;

Campania – 175 posti;

Emilia Romagna – 151 posti;

Friuli Venezia Giulia – 36 posti;

Lazio – 183 posti;

Liguria – 27 posti;

Lombardia – 350 posti;

Marche – 37 posti;

Molise – 2 posti;

Piemonte – 116 posti;

Puglia – 122 posti;

Sardegna – 31 posti;

Sicilia – 134 posti;

Toscana – 101 posti;

Umbria – 24 posti;

Veneto – 180 posti.

Le graduatorie regione per regione

Le graduatorie del concorso sono pubblicate sui siti degli Uffici Scolastici Regionali (USR) e sono aggiornate continuamente.

Ecco un elenco delle graduatorie pubblicate per ciascuna regione: