Concorso Ispettori INAIL INPS 2024, 514 posti per laureati

È in arrivo un concorso congiunto INPS-INAIL per l’assunzione di 514 nuovi ispettori. L’obiettivo fondamentale è quello contrastare il caporalato e il lavoro irregolare. Nello specifico Il bando prevede 403 posti per ispettori di vigilanza presso l’INPS e 111 posti presso l’INAIL. Le prove si svolgeranno su base regionale, in varie sedi che verranno specificate nel bando ufficiale, che sarà pubblicato dopo l’approvazione definitiva della legge di conversione del Decreto Legge Agricoltura n. 63 del 2024.

Concorso Ispettori INAIL INPS, i requisiti per partecipare

Sarà necessario possedere una laurea e soddisfare i requisiti generali per i concorsi della pubblica amministrazione, come la maggiore età e il godimento dei diritti politici. Inoltre, essendo INPS e INAIL due enti diversi, potrebbero essere avviate due procedure di concorso separate.

Non ci sono specifiche limitazioni di età oltre a quella di essere maggiorenni, ma è necessario soddisfare tutti i requisiti generali dei concorsi della pubblica amministrazione.

Concorso Ispettori INAIL INPS, come sarà articolata la selezione

La selezione avverrà su base regionale e potrà includere l’uso di tecnologie digitali. Saranno valutati titoli ed esami, mentre le prove si svolgeranno su base regionale, in varie sedi che verranno specificate nel bando ufficiale. È possibile che alcune prove vengano svolte tramite tecnologie digitali. Solitamente, dopo l’assunzione, i nuovi ispettori seguono un periodo di formazione per acquisire tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio le loro mansioni.

Come inoltrare la domanda e dove scaricare il bando

La procedura di iscrizione si svolgerà online tramite i siti ufficiali di INPS e INAIL. Tuttavia bisogna attendere la pubblicazione del bando.

