Concorso Ministero della Giustizia 2024, 30 posti per funzionari: requisiti e bando

È possibile presentare domanda entro e non oltre il 16 luglio 2024

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 30 posti a tempo indeterminato, nell’area dei Funzionari. È possibile presentare domanda entro e non oltre il 16 luglio 2024.

Concorso Ministero della Giustizia 2024, i requisiti per lavorare

Cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

Godimento dei diritti civili e politici;

Diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea magistrale (LM), laurea specialistica (S), laurea triennale (L) in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

Abilitazione all’esercizio della professione per le classi di laurea sopra indicate;

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di Funzionario tecnico;

Qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Concorso Ministero della Giustizia 2024,

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 16 luglio 2024.

