Concorso Corte dei Conti, 70 posti per referendari: pubblicata graduatoria provvisoria

Ecco come accedere alla graduatoria provvisoria di merito del concorso indetto nel 2021.

Pubblicata la graduatoria provvisoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 70 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti indetto nel 2021.

Ecco come trovarla e come proseguirà la selezione.

Concorso referendari Corte dei Conti, graduatoria provvisoria

Nella Gazzetta Ufficiale “Concorsi ed Esami” n.48 del 14/6/2024, la Corte dei Conti ha reso nota la graduatoria provvisoria del concorso da 70 posti. L’elenco provvisorio con i nominativi è disponibile sul sito della Corte dei Conti.

Dal giorno di pubblicazione dell’avviso della presente graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la norma vigente.

La selezione

Il concorso – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale del 29 giugno 2021- prevede 70 posti di referendario, di cui 14 riservati ai candidati che – oltre al diploma di laurea in giurisprudenza hanno anche un diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato. Si ricorda che si tratta di un concorso diverso da quello di 41 posti indetto nel 2023 dalla Corte dei Conti, il cui diario delle prove scritte dovrebbe essere pubblicato il prossimo luglio.

