Concorso scuola novembre 2024: requisiti, regole, novità

Un cambio di passo rispetto agli ultimi concorsi, che con probabilmente punta anche a velocizzare e semplificare il lavoro delle commissioni.

Con 174 voti favorevoli e 123 contrari, è stato approvato il Decreto Sport e Scuola, ovvero il decreto-legge con “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025”. Questo, infatti, prevede delle modifiche al concorso scuola che si terrà in autunno, orientativamente a novembre 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Un cambio di passo rispetto agli ultimi concorsi, che con probabilmente punta anche a velocizzare e semplificare il lavoro delle commissioni.

Concorso scuola novembre 2024: cosa cambia?

Le modifiche riguardano l’articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Ad essere ammessi alla prova orale saranno solo i candidati con numero minimo di punteggio minimo di 70 su 100. A questa condizione si aggiunge anche il numero limitato degli ammessi, che sarà molto superiore ai posti liberi per regione, per cui il punteggio di 70/100 potrebbe non bastare. Il punteggio minimo del concorso scuola novembre 2024, infatti, sarà determinato dai punteggi più alti raggiunti dai candidati al termine della prova scritta. Il nuovo emendamento, infatti, introduce una soglia di sbarramento che limiterà il numero degli ammessi al triplo dei posti disponibili per ogni regione, classe di concorso e posizione.

Un ulteriore emendamento estende il termine per le immissioni in ruolo derivanti dalle graduatorie del concorso in corso fino al 31 dicembre 2024. Questo poiché la percentuale di ammessi è molto alta, circa l’80%, per cui le commissioni stanno ancora completando le procedure di valutazione. In alcune classi di concorso, gli esami orali non sono ancora iniziati, e le graduatorie definitive non saranno pronte prima del 31 agosto 2024. Pertanto, le assunzioni dei vincitori del concorso in corso potranno avvenire fino a fine anno, utilizzando le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2024.

Concorso scuola novembre 2024: requisiti

Ai sensi del D.lgs. n. 59/2017 e del DM n. 205/2023, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso scuola novembre 2024 i docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti. Ecco quali sono.

Posti comuni:

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

L’accesso è previsto a chi avrà già conseguito i 30 CFU/CFA, ma anche a coloro i quali siano iscritti al percorso: in tal caso, la partecipazione al concorso è con riserva. Quest’ultima è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano stati conseguiti entro il 30 giugno dell’a.s. antecedente a quello della nomina a tempo determinato. Il mancato scioglimento comporta la decadenza dalla graduatoria e l’esclusione dalla nomina a tempo determinato in vista dell’assunzione a tempo indeterminato.

Posti di ITP:

abilitazione oppure

diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Posti di sostegno:

titolo di accesso alla classe di concorso + diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato anche la domanda di riconoscimento).

Per quanto riguarda i percorsi abilitanti, la nota del MUR del 14 maggio 2023 n. 9171 sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025” pone come termine ultimo per la conclusione dei primi percorsi il mese di novembre /dicembre 2024 al fine di consentire la partecipazione al concorso scuola novembre 2024.