Percorsi abilitanti, parte una nuova edizione dei 30 CFU online: ecco in quali Università

Diverse Università stanno avviando una nuova edizione dei Percorsi Abilitanti di cui all’art. 13 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023, riservati ai docenti già in possesso di abilitazione in altra classe di concorso o grado di istruzione oppure specializzati sostegno.

Ecco i bandi aperti

Università Dante Alighieri di Reggio Calabria Il Bando –

Università Giustino Fortunato IL BANDO –

A – 012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A – 018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A – 028 MATEMATICA E SCIENZE

A – 045 SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI

A – 046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE

A – 048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DI II GRADO

A – 049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A – 060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AB – 24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

E-Campus IL BANDO –

a) A11 – Discipline letterarie e latino

b) A12 – Discipline letterarie

c) A13 – Discipline letterarie latino e greco

d) A18 – Filosofia e Scienze umane

e) A19- -Filosofia e Storia

f) A22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

g) A23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera

h) A26 – Matematica

i) A27 – Matematica e fisica

j) A28 – Matematica e Scienze

k) A45 – Scienze economico -aziendali

l) A46 – Scienze giuridico – economiche

m) A47 – Scienze matematiche applicate

n) A48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

o) A49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

p) A54 – Storia dell’Arte

q) A01 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

r) A04 – Design del libro

s) A05 – Design del tessuto e della moda

t) A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica

u) A09 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche

v) A10 – Discipline grafico-pubblicitarie

w) A17 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

x) A62 – Tecnologie e tecniche per la grafica

LUMSA –

UniCusano –

Tuscia Avviso del 03 luglio 2024 – II Edizione Percorso 30 CFU Art. 13 DPCM 4 agosto 2023 Si comunica che prossimamente verrà emanato il Bando di ammissione alla II edizion

Università degli Studi di Cassino – Entro la prima metà di luglio sarà pubblicato l’avviso per le iscrizioni al II ciclo del Percorso abilitante 30 CFU Art. 13 DPCM 4 agosto 2023

UniRomaTre 17/06/2024 – L’Università degli Studi Roma Tre sta valutando la possibilità di avviare a breve una nuova edizione dei percorsi di formazione da 30 CFU di cui all’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, finalizzati al conseguimento di un’ulteriore abilitazione. Informazioni e aggiornamenti saranno resi disponibili su questo sito.

Università degli Studi di Camerino –

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E DELL’INDUSTRIA, SCENOTECNICA

 A010 A010-DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

 A015 DISCIPLINE SANITARIE

 A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

 A026 MATEMATICA

 A027 MATEMATICA E FISICA

 A028 MATEMATICA E SCIENZE

 A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

 A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA

 A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

 A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

 A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

 A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

 B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

 B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA

Università degli Studi del Molise è in fase di attivazione la seconda edizione dei Percorsi abilitanti da 30 CFU (Art. 13 comma 2 del DPCM)

Università degli Studi di Enna https://unikore.it/ateneo/facolta/percorsi-di-formazione-iniziale/

Chi può accedere ai percorsi

Docenti Specializzati sul sostegno;

Docenti abilitati in una qualsiasi classe di concorso: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria.

I suddetti docenti potranno richiedere:

a) abilitazione in una qualsiasi classe di concorso (purché in possesso di titolo valido);

Il percorso è in modalità telematica sincrona, di solito le attività sono organizzate nei fine settimana. Il percorso è a frequenza obbligatoria Per la partecipazione alla prova finale è necessaria la presenza almeno al 70% delle Attività formative. Non è previsto tirocinio, né diretto né indiretto. L’accesso è libero, non c’è un numero massimo di iscritti definito a livello ministeriale. I numeri di sostenibilità (sia minimi che massimi) sono stabiliti dai singoli Atenei.

