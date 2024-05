Concorso ufficio del processo 2024: date prove, sedi, materie e dove trovare quiz e simulazioni

La prova scritta si avvicina: ecco tutto ciò che c'è da sapere per prepararsi al meglio.

Il concorso ufficio del processo 2024 entra nel vivo: a giugno inizieranno le prove e gli aspiranti ai 3.946 posti messi a disposizione nel bando della Commissione RIPAM per il Ministero della Giustizia.

Ecco tutte le informazioni utili per prepararsi ad affrontare il concorso pubblico.

Negli scorsi giorni l’Inpa ha pubblicato la nota ufficiale del Ministero con la data delle prova scritta. La prova del concorso si svolgerà il 5 e il 6 giugno nelle varie sedi decentrate. Di seguito l’avviso con sedi, orari e sessioni per singolo Distretto.

Concorso ufficio del processo 2024, i posti a disposizione e le sedi

Il concorso prevede l’assunzione, su base distrettuale di 3.946 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare a tempo determinato nell’Area funzionari, in coerenza con quanto previsto dagli obiettivi di personale previsti dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Queste le sedi con posti da assegnare:

Corte di Cassazione : 95 posti;

: 95 posti; Distretto della Corte di Appello di Ancona : 51 posti;

: 51 posti; Distretto della Corte di Appello di Bari : 121 posti;

: 121 posti; Distretto della Corte di Appello di Bologna : 196 posti;

: 196 posti; Distretto della Corte di Appello di Brescia : 139 posti;

: 139 posti; Distretto della Corte di Appello di Cagliari : 127 posti;

: 127 posti; Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta : 38 posti;

: 38 posti; Distretto della Corte di Appello di Campobasso : 21 posti;

: 21 posti; Distretto della Corte di Appello di Catania : 120 posti;

: 120 posti; Distretto della Corte di Appello di Catanzaro : 150 posti;

: 150 posti; Distretto della Corte di Appello di Firenze : 205 posti;

: 205 posti; Distretto della Corte di Appello di Genova : 146 posti;

: 146 posti; Distretto della Corte di Appello di L’Aquila : 88 posti;

: 88 posti; Distretto della Corte di Appello di Lecce : 92 posti;

: 92 posti; Distretto della Corte di Appello di Messina : 41 posti;

: 41 posti; Distretto della Corte di Appello di Milano : 347 posti;

: 347 posti; Distretto della Corte di Appello di Napoli : 460 posti;

: 460 posti; Distretto della Corte di Appello di Palermo : 157 posti;

: 157 posti; Distretto della Corte di Appello di Perugia : 47 posti;

: 47 posti; Distretto della Corte di Appello di Potenza : 58 posti;

: 58 posti; Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria : 91 posti;

: 91 posti; Distretto della Corte di Appello di Roma : 494 posti;

: 494 posti; Distretto della Corte di Appello di Salerno : 93 posti;

: 93 posti; Distretto della Corte di Appello di Torino : 260 posti;

: 260 posti; Distretto della Corte di Appello di Trieste : 106 posti;

: 106 posti; Distretto della Corte di Appello di Venezia: 203 posti.

Cosa studiare, materie e punteggi

La prova scritta prevede 40 quesiti a risposta multipla, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. La durata della prova è di 60 minuti, più il tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto, e si ritiene superata con un punteggio minimo di 21/30. Ogni risposta esatta vale +0.75, quella errata – 0,375 punti; zero punti, invece, per le risposte non date.

Le prove del concorso ufficio del processo 2024 prevedono la verifica della conoscenza dei candidati sulle seguenti materie:

Diritto pubblico;

Ordinamento giudiziario;

Lingua inglese.

In merito al diritto pubblico, i quesiti verteranno su:

Costituzione;

C.E.D.U. (artt. 6-7);

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Capo VI);

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (artt. da1 a 6 bis e da 22 a 28);

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (artt. da 51 a 55 novies e da 63 a 64);

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

I quesiti delle prove del concorso ufficio del processo 2024 relative all’ordinamento giudiziario verteranno invece su:

Costituzione (artt. 101-113);

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario”;

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195 e s.m.i. “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura”;

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 “Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia” (artt. 1, 2 e 3);

Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” (Capo III).

Manuali, quiz e simulazioni per il Concorso ufficio del processo

Cosa studiare per il concorso ufficio del processo 2024? Ma soprattutto, come studiare? Il consiglio è quello di consultare direttamente le fonti di riferimento, la Costituzione ma anche le leggi e le carte menzionate negli argomenti delle prove.

Naturalmente per il concorso ufficio del processo 2024 esiste anche più di un manuale – acquistabile anche online, oltre che nelle principali librerie – con teoria e quiz. Esistono anche manuali con quiz commentati, sempre di facile reperibilità. In più, diversi manuali danno anche accesso direttamente a software per esercitarsi online o tramite app.

Infine, il Ministero dell’Interno mette a disposizione simulazioni e test sulla piattaforma dedicata ai concorsi (https://www.mininterno.net/concorsi.asp).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Dove trovare il bando

Le domande di partecipazione al concorso ufficio del processo 2024 sono scadute lo scorso 26 aprile, ma i candidati potrebbero comunque avere bisogno di accedere al bando per ottenere informazioni relative a prove, graduatorie e altro. Il bando è disponibile sulla piattaforma inPa, che rimanda anche al sito Formez (piattaforma della PA) e anche sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it