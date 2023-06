Conference League, finale Fiorentina West Ham: i viola tentano di riportare un trofeo in Italia

I viola vogliono vincere anche per qualificarsi alla prossima Europa League.

Sale alta l’attesa per Fiorentina-West Ham, finale di Conference League. Una gara che i viola vogliono vincere anche per qualificarsi alla prossima Europa League. Si gioca all’Eden Arena di Praga in Repubblica Ceca, e un eventuale trionfo dei toscani vorrebbe dire riportare un trofeo europeo in Italia dopo decenni di magra. In tal senso, in Europa League ha fallito la Roma con il Siviglia e si è in attesa della grande finale di Champions, che vedrà l’Inter contrapposta al Manchester City il 10 giugno per quella che viene definita da tutti come una gara proibitiva per i nerazzurri.

Arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso con Jesus Gil Manzano quarto uomo, Juan Martinez Munuera ed Hernandez al Var. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà prima ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. (calcio d’inizio alle ore 21 in diretta tv su Tv8, Dazn e Sky).

I ballottaggi

Italiano ha annunciato un paio di dubbi: Igor o Ranieri al centro della difesa, Kouamé o Ikoné in attacco sulla fascia sinistra. Jovic parte favorito su Cabral. Niente da fare per Castrovilli, che si aggiunge all’altro indisponibile Sirigu. Dall’altra parte, senza l’infortunato Scamacca, Moyes fa partire dalla panchina gli italiani Ogbonna ed Emerson Palmieri.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Jovic. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.