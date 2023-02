Conference League, sorteggio ottavi: Fiorentina contro turchi Sivasspor, Lazio-Az Alkmaar

La Fiorentina ha eliminato nel turno precedente i portoghesi del Braga; la Lazio ha eliminato i rumeni del Cluj

E’ stato effettuato a Nyon il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League. Due le squadre italiane impegnate nel torneo europeo: la Fiorentina ha eliminato nel turno precedente i portoghesi del Braga; la Lazio ha eliminato i rumeni del Cluj.

Doppia sfida ai turchi del Sivasspor per i viola

La Fiorentina affronterà il club turco Sivasspor negli ottavi di finale di Conference League. E’ il risultato per i viola del sorteggio di Nyon. Come in Europa League andata e ritorno il 9 e 16 marzo prossimi.

Lazio contro olandesi Az Alkmaar

La Lazio affronterà la squadra olandese AZ Alkmaar negli ottavi di finale di Conference League. E’ il responso del sorteggio di oggi a Nyon. Per la concomitanza dell’incontro di Europa League della Roma l’andata è anticipata al 7 marzo, ritorno il 16.