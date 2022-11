Confesercenti: “No a obbligo pos per rivenditori generi di monopolio e aiuti ai benzinai”

"L’aggio percepito dal rivenditore di generi di monopolio in relazione a tali prodotti viene eroso dalle commissioni bancarie"

La Confesercenti ritiene opportuno che “i rivenditori di generi di monopolio non siano soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati”. E’ quanto ha sottolineato l’associazione di categoria nel corso di un’audizione sul Decreto Aiuti Quater presso la Commissione Bilancio del Senato.

A tal proposito, considerato che l’aggio percepito dal rivenditore di generi di monopolio in relazione a tali prodotti viene eroso dalle commissioni bancarie, “si auspica al più presto un intervento del legislatore che introduca forme di sostegno allo scopo di supportare i gestori di impianti per la distribuzione dei carburanti e i rivenditori di quotidiani e periodici, i quali versano in una analoga condizione con riferimento al ‘delta’ differenziale tra i prezzi di acquisto e quelli di vendita dei rispettivi prodotti, parimenti eroso dalle commissioni bancarie connesse ai pagamenti elettronici”.