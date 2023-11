Confindustria Catania, un voucher da 10mila € a fondo perduto per imprese

Ieri la presentazione del progetto nella sede etnea di Confindustria

CATANIA – Si è tenuto ieri presso la sede di Confindustria di Viale Vittorio Veneto l’incontro “Non fare pubblicità, diventa unico”. L’iniziativa ha riguardato, in particolare, la presentazione del progetto Voucher del valore di 10.000 euro a fondo perduto, destinati ad attività di marketing e comunicazione, ed è stata presentata agli imprenditori presenti in sala dall’agenzia Reattiva.

Ad aprire l’evento Arturo Lentini, presidente della sezione terziario innovativo di Confindustria Catania: “Do il benvenuto qui in Confindustria a Reattiva. Il nostro scopo è quello di aumentare la cultura di impresa di cui oggi Catania ha bisogno, e avere l’opportunità di parlare con gli imprenditori degli incentivi a fondo perduto, una chance da non perdere. Oggi bisogna fare marketing in maniera diversa. Per far crescere l’azienda, è necessario assorbire, ma anche cedere all’esterno le proprie competenze, processo che dà valore alle aziende e le fa sviluppare”.

Dopo l’introduzione di Lentini, Salvatore Leonardi, ceo di Reattiva, ha presentato il finanziamento a fondo perduto della società. “Oggi esponiamo qui come azienda privata – ha dichiarato Leonardi – l’iniziativa dei voucher a fondo perduto su attività di marketing e di comunicazione. Le aziende cercano sempre finanza agevolata, che è di solito un percorso molto burocratizzato e lungo, noi l’abbiamo facilitata. Se il progetto di un’azienda è valido, noi di Reattiva decidiamo di intervenire fornendo il voucher, che di norma equivale al 30% dell’investimento che dovrebbe fare l’impresa in attività di marketing e comunicazione. Elemento fondamentale dell’iniziativa è l’elargizione dei 10.000 euro a fondo perduto e immediato, senza le lentezze burocratiche che di solito caratterizzano i finanziamenti. L’impresa interessata, quindi, non deve anticipare la somma, per ottenere in seguito il rimborso, come funziona invece di solito”.

In particolare, l’iniziativa prevede tre tipologie di voucher

La prima, dedicata alla digitalizzazione delle Pmi (micro, piccole e medie imprese), ha l’obiettivo di aumentare la presenza on line delle aziende attraverso la creazione di un presidio a 360 gradi su web e social; la seconda è focalizzata sulla creazione e la gestione dell’e-commerce, avvalendosi di un digital store manager e di un team totalmente dedicato; la terza è orientata alla creazione di un ufficio marketing e comunicazione in outsourcing, cioè di un’intera divisione aziendale al lavoro sulle strategie di posizionamento e vendita, senza la necessità di impiegare collaboratori interni.

Le aziende interessate potranno candidarsi sul portale di Reattiva, seguirà una selezione delle domande e, in tempi molto rapidi, si passerà all’attuazione dei progetti da realizzare. Durante l’incontro è stato dedicato uno spazio anche alle testimonianze di alcuni imprenditori che sono cresciuti grazie alla collaborazione di Reattiva e della giusta strategia di marketing e di comunicazione adottata, come il caso dell’azienda edile Cubex s.r.l., di Cosedil s.p.a, dello studio legale VocaTi, e dello studio commercialista Crispino. Una crescita imprenditoriale, quella auspicata dal finanziamento, in linea con la campagna di Reattiva: diventare unici.