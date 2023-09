Confindustria Siracusa, il saluto al Prefetto Scaduto

I saluti e i ringraziamenti del Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale al Prefetto Giuseppina Scaduto

“Personalmente e a nome di tutte le imprese di Confindustria Siracusa ringrazio il Prefetto Giuseppina Scaduto per la grande collaborazione concreta che ha saputo dare al nostro territorio e alle imprese”.

“Ha saputo affrontare in questi anni – dice il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale – con grande determinazione alcuni momenti difficili, come il Covid, ha raccolto sfide fondamentali per il nostro territorio con lucida consapevolezza, ha seguito da vicino le vicende delle nostre industrie nell’affrontare le crisi ed il caso Lukoil in particolare. Abbiamo molto apprezzato anche il Suo impegno da Commissario incaricato della costruzione del nuovo Ospedale di Siracusa”.

“Un sentito grazie da tutti noi e un caloroso saluto, insieme agli auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico”.