Continue violenze a Marsala: ragazzo picchiato e investito con l’auto

E’ una vera e propria ondata di violenze quella che sta caratterizzando questo scorcio di inizio estate a Marsala. A pochi giorni dalla violenta aggressione al tabacchino, che ha visto protagonisti due giovani che hanno malmenato senza motivo un uomo, un’altra aggressione sarebbe avvenuta ieri pomeriggio, domenica 25 giugno. Un giovane sarebbe stato addirittura investito con l’auto.

La dinamica

Stando alle dichiarazioni di alcuni testimoni, intorno alle 18.30, due ragazzi si sono picchiati in via Dante Alighieri, per motivi non noti. Ma il peggio si è veriificato quando ad un tratto, uno dei due ragazzi è salito in auto a bordo della quale c’erano suoi parenti. A tutto gas ha poi investito il contendente prendendolo in pieno. Cosciente ma zoppicante il ragazzo è riuscito a rimettersi in piedi ma, nonostante l’intervento sul posto di una ambulanza, non ha voluto essere medicato. Gli abitanti della zona denunciano la poca sicurezza che si respira a causa della presenza di persone violente, come il giovane che ha investito con l’auto l’altro ragazzo.