Marsala, pestato a calci e pugni davanti distributore di sigarette

Mesi "caldi" nel comune del Trapanese, con giovani a girare minacciosi per le strade

L’ennesimo atto di violenza senza apparente motivo si consuma alla periferia di Marsala. Due ragazzi, di cui uno minorenne, già noti alle forze dell’ordine, scatenano la loro rabbia su un uomo, appena sceso dalla sua auto per acquistare sigarette da un distributore automatico. E’ un attimo, uno dei due sfila le chiavi dell’auto lasciate inserite dal proprietaro che, chiedendo spiegazioni per tutta risposta viene brutalmente aggredito a calci e pugni.

Volti noti

Dopo avere consumato la violenza i due giovanissimi si allontanano su uno scooter, mentre l’uomo, tramortito, riesce a rialzarsi e ad allontanarsi in auto. L’aggressione, durata un paio di minuti, è avvenuta sulla statale 115 per Mazara, in contrada Cuore di Gesù, nella notte tra il 14 e il 15 giugno. Da ieri il video gira su whatsapp e sui social, con i protagonisti senza volti oscurati. Sono giorni calci quelli vissuti nella città del Trapanese. In particolare, negli ultimi mesi, cittadini e commercianti del centro di Marsala hanno evidenziato che a tarda notte, in alcune strade, girano giovani le cui intenzioni non appaiono proprio pacifiche.

Le telecamere come deterrente

Di recente, il Comune di Marsala ha chiesto ottenuto dal ministero dell’Interno un finanziamento di 250 mila euro per l’installazione, in centro e nelle periferie, di altre 26 telecamere, che si aggiungeranno a quelle già installate nella Ztl.