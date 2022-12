Conto corrente online, cosa c’è da sapere

Sempre più italiani scelgono di gestire le proprie entrate senza rivolgersi a banche “tradizionali”. Una scelta pratica ma attenzione alle truffe: meglio verificare bene le credenziali degli istituti

MILANO – Al giorno d’oggi sono sempre di più gli italiani che scelgono di aprire un conto corrente online piuttosto che rivolgersi ad una banca tradizionale.

Si tratta di un’alternativa che permette di ottenere numerosi vantaggi tant’è che in questi ultimi anni sta riscuotendo un grande successo. Come funziona nel dettaglio? Come aprire un conto corrente online e quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione? Ecco quattro cose che potrebbe essere utile sapere prima di prendere questa decisione.

Come funziona il conto corrente online?

Un conto corrente online funziona come un conto corrente tradizionale, con la differenza che viene aperto e gestito interamente online, senza doversi recare personalmente presso uno sportello bancario. È bene precisare che tutte le migliori banche offrono comunque la possibilità di interfacciarsi con un operatore in caso di problemi. In linea di massima però, il conto corrente online si differenzia da quello tradizionale perché viene gestito in modo digitale. Il cliente può effettuare tutte le operazioni bancarie da casa, utilizzando il proprio Pc ed accedendo all’area riservata nel portale ufficiale della banca online. Spesso l’istituto di credito mette a disposizione anche un’applicazione per dispositivi mobili, in modo da poter gestire il conto anche con lo smartphone o il tablet.

Come aprire un conto corrente online?

Aprire un conto corrente online è decisamente semplice e veloce: questo è uno dei principali vantaggi di tale soluzione. Le modalità si diversificano dall’istituto di credito, ma in generale tutti offrono la possibilità di aprire il proprio conto corrente in pochi minuti, verificando l’identità mediante Spid oppure con l’utilizzo della webcam. Si tratta insomma di una procedura davvero molto semplice e alla portata di tutti.

Il conto corrente online è sicuro?

In molti si chiedono se il conto corrente online sia effettivamente sicuro e questo è un dubbio legittimo, in quanto rappresenta una soluzione innovativa. Tutte le banche online offrono garanzie e tutele complete. Si avvalgono infatti di sistemi di sicurezza all’avanguardia, tali da rassicurare il cliente nell’aprire un conto corrente online presso un istituto di credito affidabile. È necessario prestare attenzione nella scelta da compiere; le truffe online infatti sono purtroppo molto diffuse: meglio quindi aprire un conto corrente online con un istituto di credito conosciuto ed effettuare tutte le verifiche necessarie prima di affidarsi a una banca.