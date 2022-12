Contributo riservato ai caregiver del Distretto sanitario numero 8

Pubblicato l’avviso per i comuni di Caltanissetta, Delia, Sommatino, Resuttano, Riesi e Santa Caterina Villarmosa: le domande possono essere presentate dai cittadini residenti entro il 14 dicembre

CALTANISSETTA – Entro e non oltre il 14 dicembre 2022 i cittadini dei Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario numero 8 potranno presentare domanda per ottenere un contributo legato al “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”.

È stato infatti pubblicato un avviso distrettuale che riporta tutti i requisiti e le modalità di accesso al beneficio. Possono presentare istanza per il sussidio i caregiver dei disabili gravi (articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992) e gravissimi (articolo 3 del Dm 26/09/2016) residenti nei Comuni di Caltanissetta, Delia, Sommatino, Resuttano, Riesi, e Santa Caterina Villarmosa.

Secondo la legge numero 205 del 27/12/2017, il caregiver è “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto (di cui alla Legge 76/2016), di un familiare o di un affine entro il secondo grado. Sono altresì caregiver i soggetti di cui all’articolo 33 comma 3 della L. 104/1992”.

Per i caregiver familiari dei disabili gravi e gravissimi, l’istanza va compilata secondo il modello che è allegato all’avviso pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di appartenenza (Modello istanza caregiver disabili gravi). Questo dovrà essere presentato “brevi manu” o attraverso raccomandata andata/ritorno al Comune di residenza del disabile assistito. Per entrambe le categorie di assistenza, l’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta (è possibile reperire tutte le informazioni tramite l’avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune di appartenenza). Inoltre, le domande dovranno essere presentate al Comune di residenza del disabile assistito, di cui ai seguenti indirizzi: Caltanissetta, Ufficio protocollo del Comune, corso Umberto I numero 134; Delia, Ufficio protocollo del Comune, via Capitano Lo Porto 1; Resuttano, Ufficio protocollo del Comune, piazza Vittorio Emanuele III numero 1; Riesi, Ufficio protocollo del Comune, piazzetta Don Pedro d’Altariva, Santa Caterina Villarmosa, Ufficio protocollo del Comune, via Roma 188; Sommatino, Ufficio protocollo del Comune, piazza Vittorio numero 5.

Il beneficio economico che verrà erogato a ciascun caregiver verrà commisurato sulla base di quanto complessivamente messo a disposizione dalla Regione per il Distretto numero 8, (pari a 66.377,75 euro per i caregiver familiari dei disabili gravi, e 35.741,87 euro per i caregiver familiari dei disabili gravissimi), in riferimento al numero delle domande presentate e agli anni di cura e assistenza effettivamente prestati. Viene sottolineato, infine, che non sarà possibile elargire contributi a più caregiver dello stesso soggetto affetto da disabilità.