Corpus Domini 2023, domenica 11 giugno: significato, feste e infiorate e preghiera

Le celebrazioni più belle per la festa del Corpus Domini (anche in Sicilia), il significato della ricorrenza e tutte le curiosità.

Domenica 11 giugno si celebra il Corpus Domini 2023: ecco il significato, le celebrazioni e le tradizioni più interessanti per questa giornata religiosa.

Corpus Domini 2023, quando si festeggia

Nel mondo cattolico la ricorrenza del Corpus Domini (in italiano “Corpo del Signore”) si chiama Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi). Si tratta di una festa mobile e in genere si celebra la domenica (in alcuni casi il giovedì) successivo alla solennità della Santissima Trinità (prima domenica dopo le Pentecoste).

Nel 2023, il Corpus Domini si celebra quindi domenica 11 giugno. Le prime celebrazioni della solennità della Chiesa Cattolica si sono tenute nel 1247 nella diocesi di Liegi, in Belgio. L’idea era quella di contrastare la tesi di Berengario di Tours secondo cui la presenza di Cristo nell’eucaristia non sarebbe reale ma solo simbolica.

Fu Giuliana di Cornillon, monaca agostiniana del tredicesimo secolo, a voler introdurre la festa del Corpus Domini nel calendario cristiano. Ma la festa venne estesa da Liegi a tutte le aree cristiane da Papa Urbano IV. La denominazione comunale della festa, “Corpus Domini”, invece, risale al Concilio Vaticano II.

Buon onomastico Salvatore

Domenica 11 giugno 2023 si celebra il Corpus Domini: è quindi il momento di inviare frasi e immagini di auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano il nome Salvatore, Salvatrice, Salvo, Salvina, Salvino e perfino il diminutivo “Totò”.

Corpus Domini: significato, festa e processioni

Nella giornata del Corpus Domini si celebra la presenza del Corpo e del Sangue di Cristo nell’eucarestia, secondo la tradizione e la credenza della religione cattolica. Uno dei “misteri” della religione cattolica e una testimonianza della presenza costante di Gesù, figlio di Dio, tra i credenti.

Sono tante le tradizioni legate al Corpus Domini, dalle processioni nelle chiese del mondo cattolico alle infiorate in varie città (in Sicilia, per esempio, se ne organizzano spesso a Messina, Cefalù, ad Acquaviva Platani – dove si chiama Breccialfiorata -, a Castiglione di Sicilia e altre località). Una delle processioni più note al mondo è quella di Toledo, dove la festa dura perfino una settimana.

Preghiera per il Corpus Domini

Dal sito Vatican News riportiamo una preghiera da recitare in occasione del Corpus Domini 2023 di domenica 11 giugno.

Signore Gesù,

nell’indicarmi di seguire l’uomo con la brocca d’acqua,

tu mi fai capire di seguire i passi di quanti vivono sul serio il battesimo:

aiutami a imitare quanti vivono una misura alta della vita.

Signore Gesù,

nell’invitarmi al piano superiore,

tu mi chiedi di abbandonare un’appiattita condotta di vita:

aiutami a lasciarmi trasportare dai desideri che tu ispiri nel cuore.

Signore Gesù,

nel donarmi pane e vino, Tuo Corpo e Tuo Sangue,

tu m’insegni che la vita o è dono o non è vita:

aiutami, nutrito di Te, a fare della mia vita un’offerta gradita al Padre.

Signore Gesù,

nel riunire i tuoi discepoli attorno alla tavola,

tu m’insegni che non c’è Eucaristia senza fraternità

e non c’è fraternità senza servizio.

Aiutami a fare della mia vita, una vita eucaristica.

(Preghiera a cura di A.V.)

La foto mostra una celebrazione del Corpus Domini in Santa Maria Maggiore.