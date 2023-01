Corsa clandestina di cavalli nell’Agrigentino, venti persone denunciate

Il blitz all’alba dello scorso 28 gennaio nel corso di una gara in contrada Ciccobriglio, nei pressi di Naro

Sono una ventina le persone denunciate in stato di libertà per la corsa clandestina di cavalli scoperta in provincia di Agrigento.

Il blitz in contrada Ciccobriglio

I poliziotti del commissariato di Canicattì, gli agenti della squadra mobile di Agrigento e la Guardia di finanza sono intervenuti all’alba dello scorso 28 gennaio nel corso di una gara in contrada Ciccobriglio, nei pressi di Naro.

Sequestrati due cavalli

Diverse le persone fermate, sequestrato, un furgone con all’interno delle galline e delle uova, uno scooter e anche due cavalli che dovranno, nei prossimi giorni, essere sottoposti ad accertamenti tossicologici.