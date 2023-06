Corsa su strada, a Misiliscemi il Memorial “Pino Montalto”

Gare valevoli per il Campionato di Società ed individuale di corsa su strada 2023

Sono 88 gli iscritti alla corsa su strada Primo Memorial “Pino Montalto”, organizzato dall’ASD Polisportiva Real Paceco e dalla ASD Misilese in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal di Trapani, con il patrocinio del neo Comune di Misiliscemi (TP). Il concentramento dei Giudici e Concorrenti alle 9:00 nella Piazza della Frazione di Salinagrande del Comune di Misiliscemi, non distante del luogo dell’agguato mortale del 23/12/1995 all’Agente di Polizia Penitenziaria, Giuseppe Montalto, ucciso dalla mafia mentre si trovava con la famiglia in auto.

Stamani alle 10:30 inizio delle gare in programma valevoli quale Campionato di Società ed individuale di corsa su strada 2023 riservato alle categorie Esordienti A-B-C M/F – Ragazzi/e; Cadetti/e.

I Kronos, Vincenzo Marino, collaborato dagli allievi Francesco Barraco e Desire’ Ruggirello, dell’ASD Cronometristi “G.Sardo” Trapani hanno assicurato la rilevazione dei tempi con l’elaborazione e pubblicazione delle classifiche. La manifestazione sportiva si è chiusa con la premiazione dei primi tre migliori tempi di ciascuna categoria e con medaglia ricordo a tutti gli atleti partecipanti.