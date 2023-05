Una turista italiana di 58 anni è rimasta ferita all’addome da un proiettile, mentre si trovava in camper in vacanza in Corsica.

Il fatto è avvenuto in un parcheggio nei pressi del comune di Casanova. Il veicolo, nel quale si trovava con il marito, che non è stato colpito, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. La donna non è in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto non è chiara ma la Procura di Bastia ha aperto un’inchiesta contro ignoti per tentato omicidio.