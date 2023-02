Gli autori fanno parte di un gruppo di alcune decine di manifestanti del corteo in solidarietà con Alfredo Cospito incappucciati

Un gruppo di alcune decine di manifestanti del corteo in solidarietà con Alfredo Cospito incappucciati e vestiti di nero hanno lanciato qualche bottiglia e fumogeni contro i blindati delle forze dell’ordine messi a protezione di una concessionaria della Fiat in via di Porta Maggiore. I manifestanti hanno proseguito seguendo il corteo.