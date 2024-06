Cosa fa e quanto guadagna un sommelier

Mansioni sempre più richieste nel settore del Food&Beverage

Si registra negli ultimi una crescente richiesta di giovani che sognano di svolgere la professione del sommelier. Un mestiere destinato a non passare mai di moda e che allo stesso tempo è sempre più presente all’interno di locali e ristoranti.

Cosa fa il sommelier

Il sommelier è una figura importante che deve essere in grado di riconoscere le caratteristiche di ogni singolo vino, in modo da sapere con quali piatti risulta più idoneo fare un abbinamento. Si occupa dunque della degustazione, ma questa non è la sua unica mansione, poiché deve anche possedere delle capacità organizzative, per essere in grado di gestire la cantina: trattare con i fornitori, conservare i prodotti, mantenere l’ambiente pulito e molto altro.

Quanto guadagna un Sommelier

Il Sommelier Vino, come tutte le professioni del settore Food&Beverage, guadagna in base all’esperienza. La retribuzione di un Sommelier Professionista di medio-alto livello si aggira intorno ai 1500-2000 euro al mese, mentre i Sommelier non professionisti circa 1000 euro al mese.

Nel caso si di Sommelier Professionisti con anni di esperienza e molta carriera alle spalle in Italia si possiamo raggiungere compensi tra i 30mila e i 50mila euro annuali, mentre l’assistente Sommelier può percepire anche tra i 12mila e i 15mila euro all’anno.

Cosa fare per diventare Sommelier

Per iniziare ad acquisire competenze per diventare Sommelier Vino è possibile frequentare uno dei Corsi di Formazione proposti in Italia.

Accademia delle Professioni propone il Corso Professionale per la Qualifica di Sommelier. Il corso si struttura in 600 ore divise in:

336 ore di Didattica illustrata da esperti del settore

264 di Tirocinio svolto presso strutture certificate

L’obiettivo principale della qualifica è fornire gli strumenti e le competenze per operare come Sommelier e favorire la divulgazione ed il consolidamento della cultura del Vino da parte del mondo della ristorazione.

Verranno acquisite competenze a 360° sul mondo vinicolo: dalla viticoltura alla gestione della cantina, dall’insegnamento del francese, lingua madre della sommellerie internazionale, alla degustazione più specifica.

Al termine delle 600 ore si otterrà la Qualifica Professionale di Sommelier riconosciuta e spendibile a livello europeo comprensiva di Abilitazione alla Somministrazione e Vendita di Alimenti e Bevande (Ex Rec) per la Regione del Veneto.

È rivolto a coloro che:

vogliono acquisire conoscenze nell’ambito dei vini e trarne un’opportunità di carriera

vogliono trasformare la passione in professione

già operano all’interno del settore Food&Beverage e vogliono affinare o acquisire nuove competenze utili per la loro professione

