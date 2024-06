Nuove opportunità lavorative con Italo, come candidarsi

Sono richieste capacità di comunicazione e di relazione

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore del trasporto pubblico, Italo mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Italo, requisiti e profili ricercati

Attualmente vengono offerte diverse posizioni aperte, tra cui ruoli tecnici, di marketing e vendita, di customer service e di amministrazione e finanza. Le posizioni possono variare nel tempo e di conseguenza ti suggeriamo di controllare il sito ufficiale di Italo per le posizioni aperte e per i requisiti specifici richiesti.

I requisiti per lavorare in Italo dipendono dalla posizione che si sta cercando di occupare. In generale, per le posizioni tecniche è richiesta una formazione tecnica o un diploma universitario in un campo tecnico correlato, mentre per le posizioni in marketing e vendita, sono richieste ottime capacità di comunicazione e di relazione, una conoscenza del mercato di riferimento e un’ottima conoscenza dell’inglese.

Come candidarsi

Coloro i quali, intendono partecipare alle selezioni potranno inviarle il proprio curriculum vitae attraverso il modulo disponibile sul sito della società.

