Costantino Vitagliano, da tronista di “Uomini e Donne” a Drag Queen: la nuova esperienza

Costantin Vitagliano è stato il sogno proibito di tutte le fan di "Uomini e Donne": ora è pronto a una nuova esperienza come Drag Queen, le indiscrezioni.

Costantino Vitagliano, da tronista e volto storico di “Uomini e Donne” al ruolo di Drag Queen nel nuovo show “Non sono una signora”, con Alba Parietti, in onda su Rai 2 da maggio 2023.

Una notizia che ha incuriosito i fan del modello, conosciuto proprio per il ruolo nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Costantino Vitagliano, da “Uomini e Donne” a Drag Queen

Un lato inedito della personalità del celebre tronista andrà in onda da maggio 2023. Questa, almeno, è l’indiscrezione trapelata da “Dagospia” – sito web molto attento a seguire tutti gli ultimi gossip – nelle scorse ore.

Sembra che lo show “Non Sono una Signora“, condotto da Alba Parietti e che dovrebbe essere simile a “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci, sia destinato a segnare il grande ritorno di Costantino Vitigliano in televisione. Il programma andrà in onda in prima serata da maggio 2023. Sembra che nel cast ci sia anche un altro volto Mediaset: Marcello Sacchetta, compagno della ballerina Giulia Pauselli ed ex professionista della scuola di “Amici” di Maria De Filippi.

La storia dell’ex tronista

Chi è Costantino Vitagliano? Di certo un uomo che non ha bisogno di presentazioni per gli amanti del gossip. La sua carriera come personaggio televisivo è iniziata con il celebre programma “Uomini e Donne“: per anni, è stato il sogno proibito di ragazzine e donne più “mature” e ha fatto parlare di sé anche per la storia con Alessandra Pierelli.

Nel corso della sua vita – oggi Costantino ha 48 anni – ha avuto altre storie, come quella con Elisa Mariani (dalla quale è nata una bimba) e l’attuale con la ballerina Luba Mushtuk. E non si è occupato solo di TV e spettacolo: ha lavorato anche come gestore di una palestra e adesso fa il formatore di personal shopper.

Foto dal profilo Instagram @costantinovitagliano