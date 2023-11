Costringono bimbo di 9 anni a spacciare droga, arrestati la madre e il compagno

I due adulti avrebbero utilizzato il figlio della donna per consegnare dosi di droga ai clienti o per incassare i debiti di acquirenti

Una donna di 35 anni e il compagno 50enne sono stati arrestati dai carabinieri di Andria per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, con l’aggravante di aver sfruttato il minorenne, figlio della 35enne.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due adulti avrebbero utilizzato il figlio della donna, di soli 9 anni, per consegnare dosi di droga ai clienti o per incassare i debiti di acquirenti. Al 50enne il provvedimento cautelare è stato notificato in carcere: a luglio era stato sorpreso a spacciare droga e trovato in possesso di alcune armi.