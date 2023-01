Covid, Bassetti: “Vaccino cubano efficace come quelli a mRna”

“Il vaccino cubano efficace come quelli a mRna. Una opportunità in più se sarà approvato per chi non può o non vuole fare altri vaccini. Cosa diranno ora i no-vax?”. A scriverlo su Facebook è Matteo Bassetti, commentando lo studio pubblicato su ‘Lancet’ con i risultati dello studio sul vaccino Soberana 2 prodotto da Cuba, il primo vaccino coniugato a base proteica contro il Sars-CoV-2.