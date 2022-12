Covid e influenza, parte campagna vaccinale: “Proteggere anziani e soggetti fragili”

Presentata oggi la campagna vaccinale contro Covid e influenza: l'obiettivo, ribadisce il ministro Schillaci, è proteggere i più deboli

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha presentato nel pomeriggio la campagna di comunicazione contro Covid e influenza, che prevede uno spot in onda a partire da oggi sui canali Rai e Mediaset con inoltre anche un’intensa attività social.

Proteggere i più deboli: questo l’obiettivo primario con l’inoculazione dei vaccini.

“Vogliamo dare un messaggio forte a tutta la popolazione ma il nostro target sono soprattutto gli anziani e i fragili. Dobbiamo affrontare insieme Covid e influenza stagionale, che quest’anno pare si presenti molto forte, e dobbiamo farlo possibilmente con una unica vaccinazione – afferma Schillaci – C’è stato un rialzo dei casi ma le terapie intensive sono sotto il livello di guardia ed è questo cui bisogna guardare principalmente. Quello che ora sosteniamo è un approccio basato sulla responsabilità dei cittadini”.

Intanto, hanno avuto il via da oggi le multe agli over 50 e fragili non immunizzati: sull’obbligo, tuttavia, è attesa l’ultima parola dalla Corte Costituzionale.