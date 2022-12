Covid, Fauci “Fuori da fase acuta, in futuro nuove pandemie”

Per il super scienziato, consulente sanitario del presidente Usa Joe Biden, è passato solo il momento più acuto della crisi

l Covid appartiene al passato? Per il super scienziato Anthony Fauci, consulente sanitario del presidente Usa Joe Biden, la risposta è “no, è passato solo il momento più acuto della crisi. I vaccini fanno la loro parte, ma i contagi continuano a essere frequenti”. E in futuro è bene essere preparati e aspettarsi eventuali nuove pandemie: “Anche in questo caso la risposta purtroppo è sì: non mi sembra che a livello planetario ci siano atteggiamenti che lasciano sperare in una possibile prevenzione”. E’ l’analisi che l’esperto fa in un’intervista a ‘La Repubblica’. Per Fauci, “che l’uomo impari dall’esperienza è sempre un auspicio. Io penso che la pandemia mostri un elemento di tragedia nei milioni di morti, e un elemento di successo nei progressi della scienza e nella maggiore consapevolezza ed energia con cui si è mosso il mondo medico”.

Per quanto riguarda l’elevato tributo di vite pagato dagli Usa al virus Sars-CoV-2, l’esperto osserva che “è anche da tener presente la grande disparità sociale di questo Paese. In alcuni casi i malati avevano patologie tipiche di alcune comunità, come obesità, ipertensione e diabete, non curate adeguatamente. E le strutture alle quali avevano accesso erano inadeguate, non tutti possono permettersi le stesse coperture assicurative”. La gestione della pandemia non è stata la stessa in tutti i Paesi. Per Fauci un esempio virtuoso “è la Nuova Zelanda, agevolato dalla posizione; l’opposto si può dire della Svezia che non ha effettuato un serio lockdown concentrandosi sui più fragili”.