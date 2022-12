Covid in Cina, polizia usa dati cellulari per rintracciare manifestanti

Alcuni manifestanti hanno spiegato di aver usato il telefono in modalità aereo per non essere rintracciati durante le proteste

Le autorità cinesi stanno utilizzando i dati dei cellulari per rintracciare i manifestanti che hanno partecipato alle proteste contro le severe restrizioni anti-Covid introdotte dal governo a Pechino. Lo riferisce la Cnn citando una telefonata registrata tra un manifestante e la polizia cinese.

In particolare il manifestante ha detto alla Cnn di aver ricevuto una telefonata da un agente di polizia, che ha rivelato di averlo rintracciato perché il segnale del suo cellulare è stato registrato nelle vicinanze del luogo della protesta. L’agente di polizia ha chiesto al manifestante se domenica sera fosse andato al fiume Liangma, dove si è svolta una grande protesta. Quando l’uomo ha negato di essere stato lì, il poliziotto ha chiesto: “Allora perché il tuo numero di cellulare è stato registrato lì?”.

Al manifestante è stato detto di presentarsi a una stazione di polizia per essere interrogato e firmare un verbale. L’agente ha spiegato che si trattava di “un ordine dell’Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Pechino”, secondo la registrazione citata dalla Cnn. Alcuni manifestanti hanno spiegato all’emittente di aver usato il telefono in modalità aereo per non essere rintracciati durante le proteste.