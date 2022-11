Covid, infettivologi “Natale migliore di Feste 2020, prepariamoci a piccole ondate”

Secondo gli esperti le mascherine devono essere utilizzate nella maniera più appropriata, laddove c’è alta concentrazione di persone

Natale, quest’anno, “sarà sicuramente migliore di quello del 2020 perché oggi abbiamo tutte le armi per fronteggiare Covid-19, ma ci dobbiamo abituare a delle piccole ondate e recrudescenze, vista la grossa variabilità e l’altissimo grado di contagiosità che continua ad avere questo virus”. Così all’Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, professore ordinario di Malattie infettive all’Università La Sapienza di Roma e presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali, a margine del XXI Congresso nazionale Simit in corso a Roma.

Anche per questo, secondo l’esperto, le mascherine “devono essere utilizzate nella maniera più appropriata e selezionata. Nelle Rsa e in ospedale vanno assolutamente raccomandate e devono essere mantenute – avverte Mastroianni – anche laddove c’è un’alta concentrazione di persone, soprattutto per proteggere i più fragili”.