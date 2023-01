Covid, Ricciardi: “Prorogare test su arrivi da Cina, situazione ancora instabile”

“Vedrei bene” una proroga dei test Covid per chi arriva con voli diretti dalla Cina. “Nonostante in Italia i numeri siano positivi, c’è comunque una situazione molto instabile a livello internazionale, particolarmente in Cina e negli Stati Uniti. Perciò tutto quello che serve per testare, tracciare, stare all’erta e intervenire precocemente è utile”. E’ la visione di Walter Ricciardi, docente d’Igiene all’università Cattolica di Roma, espressa all’Adnkronos Salute oggi a margine di un evento nella sede milanese dell’ateneo, il convegno ‘L’Università Cattolica al suo secondo secolo di vita. Alcune linee di ricerca’.

Mentre si avvicina la data della scadenza della misura disposta nelle settimane scorse quando il gigante asiatico era nel pieno di un’ondata di contagi, l’esperto è dell’idea che si debba proseguire sulla linea dei controlli. “Purtroppo – osserva – la Cina ha fatto questa virata che ha messo in gran difficoltà in primo luogo loro. Perché, anche se non abbiamo dati ufficiali, i morti sono migliaia e i contagiati sono milioni. E tutto questo con la mobilità significa trasferire tale situazione di precarietà ad altri Paesi”.