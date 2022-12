Covid, Schillaci: “Ipotesi tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina”

L'Italia corre ai ripari dopo l'esplosione dei contagi da Covid in Cina: il ministro della salute Schillaci apre al tampone obbligatorio per chiunque arrivi da Pechino.

L’esplosione dei contagi Covid in Cina ha fatto scattare l’allarme anche in Italia.

Il ministero della Salute, Orazio Schillaci, ha aperto alla possibilità di istituire il tampone obbligatorio per chiunque arrivi dal paese asiatico: “Stiamo seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della nuova ondata Covid19 in Cina – ha detto Schillaci – Da venerdì scorso c’è un confronto con la cabina di regia dell’ISS per il monitoraggio sull’andamento dei contagi seguiamo l’esito dell’esecuzione dei tamponi sui passeggeri in arrivo a Malpensa. Stiamo valutando la possibilità di disporre il tamponamento obbligatorio per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. La sorveglianza e la prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione e che, al momento, non risultano in circolazione in Italia”.

“Prevenzione fondamentale”

