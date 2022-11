Covid, Schillaci: “Positivi asintomatici al lavoro dopo 4 o 5 giorni”

"Rientro anticipato anche per chi ha sintomi lievi ma dopo almeno 24 ore senza febbre", ha detto il ministro della Salute

“Dopo 4 o 5 giorni i pazienti asintomatici positivi al Covid possono rientrare alla loro attività normale“. E anche chi ha una sintomatologia lieve “potrà rientrare prima”, considerando però “almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite a ‘Porta a porta’ su Rai 1, rispondendo a una domanda sull’addio al tampone di fine quarantena, le cui indicazioni saranno precisate in un’ordinanza in arrivo.

“Gli unici due Stati che hanno messo multe ai non vaccinati e le hanno revocate sono Austria e Grecia”. In Italia “per ora sono rimaste, vediamo se ci saranno provvedimenti in tal senso da parte del Parlamento”, ha detto riferendosi alle multe comminate ai no vax.