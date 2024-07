Crèdit Agricole assume: tutti i posti di lavoro vacanti e come candidarsi

Crédit Agricole, banca di livello internazionale, ha pubblicato nuove offerte di lavoro sul suo sito ufficiale, nella sezione “Lavora con noi”

Crédit Agricole assume neolaureati. La banca francese che ha una rilevante presenza in Italia avendo assorbito negli anni importanti realtà come la storica Cassa di Risparmio di Parma continua a rafforzare il proprio organico e cerca un particolare figure “junior“, vale a dire giovani senza particolari esperienze alle spalle ma con titoli di studio (laurea) adeguati ai ruoli da ricoprire.

Crédit Agricole, una delle principali banche a livello internazionale, ha pubblicato nuove offerte di lavoro sul suo sito ufficiale, nella sezione “Lavora con noi”. Questa è un’ottima occasione per chi desidera intraprendere una carriera nel settore bancario o tecnologico. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle posizioni aperte e come candidarsi.

Lavora con Crédit Agricole

Crédit Agricole è alla ricerca di personale per assunzioni e stage presso le sue filiali e la sede centrale. Le opportunità di lavoro sono rivolte sia a professionisti con esperienza che a giovani neolaureati senza esperienza. Le assunzioni possono avvenire tramite contratti a tempo determinato, indeterminato e tirocini.

Posizioni Aperte

Crédit Agricole sta selezionando candidati per vari profili professionali. I posti di lavoro disponibili sono distribuiti tra le sedi di Parma e altre località in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e in tutto il territorio nazionale. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

Operatori Sportello / Junior Client Advisor (Categorie Protette)

Operatori Sportello / Junior Client Advisor (Categorie Protette)

Sedi di lavoro: Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia

Questa posizione è rivolta a candidati appartenenti alle categorie protette (invalidità superiore al 46%) e laureati preferibilmente in ambito economico, giuridico o STEM. Non è necessaria esperienza pregressa, ma sono apprezzate competenze tecniche di base in Excel e una conoscenza dell’inglese a livello B1.

Consulente Finanziario Dipendente

Sedi di lavoro: Tutto il territorio nazionale

Si cercano laureati con almeno 3 anni di esperienza come Gestore Premium/Affluent, Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent, o Consulente Finanziario in rete non bancaria. È essenziale una buona conoscenza del territorio e del contesto di riferimento, ottime capacità commerciali e una propensione allo sviluppo di nuova clientela. L’iscrizione all’albo unico nazionale dei Consulenti Finanziari è gradita, ma non obbligatoria.

Offerte di Lavoro in Vari Settori

Crédit Agricole offre una vasta gamma di opportunità di lavoro in diversi settori. Di seguito, alcune delle aree in cui è possibile trovare occupazione:

Ruoli in Ambito Bancario

Le posizioni includono addetti alla gestione dei conti, specialisti del credito, analisti finanziari e consulenti finanziari.

Ruoli Tecnologici

L’azienda è all’avanguardia tecnologica, offrendo opportunità per sviluppatori di software, ingegneri di rete e amministratori di sistemi.

Ruoli di Marketing e Comunicazione

Crédit Agricole ha un forte focus sul marketing e la comunicazione, con posizioni disponibili per esperti di marketing, pubblicità e comunicazione.

Ruoli nelle Risorse Umane

Opportunità per professionisti delle risorse umane, come reclutatori, formatori e specialisti del benessere dei dipendenti.

Ruoli di Compliance

Posizioni per avvocati, consulenti legali e analisti di conformità, per garantire il rispetto delle normative finanziarie.

Come Candidarsi

Per visualizzare tutte le posizioni aperte e candidarsi, visita la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Crédit Agricole. Troverai tutte le informazioni dettagliate su requisiti, sedi di lavoro e modalità di invio della candidatura.

