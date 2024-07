Banca Popolare di Sondrio, si assumono diplomati e laureati senza esperienza: tutte le info

BPS ha pubblicato annunci di lavoro per laureati e diplomati senza esperienza per il ruolo di consulente junior di filiale.

La Banca Popolare di Sondrio (BPS) ricerca diplomati e laureati per la copertura di posti di lavoro in Italia. Si selezionano laureati o diplomati senza esperienza per assunzioni di consulenti junior di filiale. Ecco cosa sapere sulla posizione aperta, sulle sedi di lavoro e come candidarsi. BPS ha pubblicato annunci di lavoro per laureati e diplomati senza esperienza finalizzati all’inserimento di nuovo personale nel ruolo di consulente junior di filiale.

Le sedi di lavoro

Queste le regioni in cui sono attualmente disponibili i posti vacanti per consulenti junior BPS:

Veneto: province di Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;

province di Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza; Friuli Venezia Giulia: province di Trieste, Udine e Pordenone;

province di Trieste, Udine e Pordenone; Lombardia.

La mansione

Il consulente junior nelle filiali BPS svolge il proprio lavoro allo sportello bancario e gestisce sia attività di front office, a contatto con il pubblico, che di back office, relazionandosi con il direttore di filiale e i colleghi. Si occupa inoltre di offrire consulenza e vendere prodotti e servizi bancari che rispondono alle esigenze della clientela.

I requisiti

La Banca Popolare di Sondrio è alla ricerca di candidati in possesso di un diploma di maturità in Amministrazione Finanza e Marketing oppure di una laurea (triennale o magistrale) con buone votazioni.I profili atti a ricoprire il ruolo devono avere una forte motivazione, spiccate capacità relazionali, proattività e spirito di squadra, nonché adattabilità e doti di problem solving.

Il contratto

I neoassunti saranno inseriti in banca BPS mediante contratto di lavoro a tempo determinato e pieno oppure in apprendistato professionalizzante. I consulenti avranno inoltre la possibilità di frequentare un percorso di formazione comprensivo di attività in aula, e-learning e on the job, e saranno supportati da un tutor di riferimento.

La candidatura

Gli interessati ai posti di lavoro in banca per consulenti junior nelle filiali BPS possono candidarsi online, visitando questa pagina in cui sono elencate tutte le ricerche in corso. Dopo aver selezionato l’annuncio per “Consulente junior di filiale” della regione prescelta, dovranno cliccare sul link “Per candidarsi a questa posizione specifica, inserisca il Suo curriculum vitae”.

