Zucchetti assume addetti front office: opportunità per categorie protette

La società Zucchetti Hospitality (Gruppo Zucchetti) ha avviato una ricerca di personale per assunzioni nel front office e back office. Si tratta di un’opportunità d’impiego riservata agli appartenenti alle categorie protette. Ecco ulteriori informazioni e come candidarsi all’offerta di lavoro. La società del gruppo Zucchetti, Zucchetti Hospitality, sta cercando candidati delle categorie protette per l’inserimento di addetti front e back office presso la sede di Reggio Emilia. Gli impiegati si occuperanno di raccogliere dati e informazioni, daranno supporto per risolvere problematiche, eventualmente relazionandosi con l’assistenza tecnica, e gestiranno gli interventi tecnici.

I requisiti

La selezione è rivolta a persone con un diploma in amministrazione, finanza e marketing e/o affini, una buona capacità di utilizzo del pacchetto Office e, preferibilmente, che conoscano anche software gestionali. Completano il profilo cercato il possesso di ottime capacità relazionali, comunicative e di problem solving, nonché la propensione a lavorare sia in team che autonomamente. L’offerta è riservata agli appartenenti alle categorie protette secondo la Legge 68/99 Art.11.

Le condizioni di lavoro

Zucchetti offre, ai neoassunti:

possibilità di lavorare in modalità ibrida, cioè in sede e da remoto;

formazione continua attraverso piattaforme digitali;

un piano di benefit e agevolazioni, oltre al Language Lab, per migliorare le abilità comunicative in lingua straniera, e il Trainect, cioè una piattaforma di corsi individuali, giochi e sfide per il benessere fisico, mentale e finanziario;

opportunità di carriera.

La candidatura

Per candidarsi all’opportunità occupazionale in Zucchetti Hospitality è necessario connettersi a questa pagina, cliccare su “Addetto/a Front e Back Office – Categoria Protetta L. 68/99 Art. 11” e poi sul link “Candidati per questo annuncio”.

